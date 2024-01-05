Происшествия 05 января 2024, 13:07 Пешеход погиб под колесами мусоровоза на востоке Москвы Госавтоинспекция: в ДТП на Халтуринской улице Москвы погиб пешеход РИА «Новости»

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Авария произошла в районе дома №14 на Халтуринской улице в Москве, жертвой стал пешеход. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пожилой мужчина шел по двору, неудачно поскользнулся и попал под колеса мусоровоза, в результате чего скончался от полученных травм.

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На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, они установят все обстоятельства произошедшего.

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