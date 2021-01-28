Пешеход погиб под колесами Mercedes в Ростове-на Дону

Улицу по пешеходному переходу пересекал мужчина. В какой-то момент его сбил двигавшийся в сторону улицы Курчатова Mercedes. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте ДТП. Сейчас полиция устанавливает его личность.

Проверяются обстоятельства смертельного ДТП.