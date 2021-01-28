28 января 2021, 19:46
Пешеход погиб под колесами Mercedes в Ростове-на Дону
В Ростове-на Дону насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе. Как сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на инфомацию УГИБДД по региону, трагедия произошла вечером во вторник на улице Российской.
Улицу по пешеходному переходу пересекал мужчина. В какой-то момент его сбил двигавшийся в сторону улицы Курчатова Mercedes. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте ДТП. Сейчас полиция устанавливает его личность.
Проверяются обстоятельства смертельного ДТП.