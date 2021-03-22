Пешеход погиб под колесами машины в Ставрополье

В Ставропольском крае полиция выясняет обстоятельства гибели человека, оказавшегося на ночной трассе под колесами автомобиля.

Как сообщает newstracker.ru, смертельное ДТП произошло в воскресенье, 21 марта около 23 часов.

Проезжавший по автодороге «Сенгилеевское — Новотроицкая» автомобиль Toyota Camry сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Шансов выжить при таком ударе у пешехода не было. Также на одежде пешехода отсутствовали светоотражающие детали. Сейчас полиция устанавливает его личность.

Иномаркой управлял 37-летний местный житель, которого в течение только последних двух лет шесть раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Из них пять раз его ловили на превышении скорости.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.