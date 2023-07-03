Происшествия 03 июля 2023, 15:46 Пешеход погиб под колесами машины, которой управлял пьяный житель Оренбурга

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Смертельное ДТП произошло на улице Комсомольской поселка Колтубановский. Там пьяный водитель сбил пешехода. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.

Авария случилась 3 июля в Бузулукском районе. Как отметили в ведомстве, молодой водитель Lifan направлялся в сторону улицы Гайдара. Он наехал на 35-летнего пешехода, который направлялся по проезжей части. Пешеход получил серьезные травмы, от которых погиб до приезда врачей.

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Выяснилось, что у водителя не было прав. Кроме того, в момент аварии он находился в состоянии опьянения.