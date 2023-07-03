03 июля 2023, 15:46
Пешеход погиб под колесами машины, которой управлял пьяный житель Оренбурга
Смертельное ДТП произошло на улице Комсомольской поселка Колтубановский. Там пьяный водитель сбил пешехода. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по Оренбургской области.
Авария случилась 3 июля в Бузулукском районе. Как отметили в ведомстве, молодой водитель Lifan направлялся в сторону улицы Гайдара. Он наехал на 35-летнего пешехода, который направлялся по проезжей части. Пешеход получил серьезные травмы, от которых погиб до приезда врачей.
Реклама
Выяснилось, что у водителя не было прав. Кроме того, в момент аварии он находился в состоянии опьянения.
ДТП
Реклама
Реклама