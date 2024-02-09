Происшествия 09 февраля 2024, 16:53 Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Ленобласти

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Смертельная авария произошла утром на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

По предварительным данным, водитель иномарки Kia Rio сбил 61-летнего пешехода. Тот пересекал дорогу в темной одежде без светоотражателей. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.