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    31 июля 2020, 18:30

    Пешеход чуть не попал под колеса двух машин в Пензе

    Анастасия Кременчугская

    Пешеход чуть не стал жертвой ДТП в Пензе. Видео, на котором мужчина переходит дорогу и чуть было не попадает под колеса двух машин, опубликовали в соцсетях. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

    Инцидент произошел на Коммунистической улице. На кадрах видно, что пешеход решил перейти дорогу на мигающий для водителя зеленый сигнал светофора. Один автомобиль успевает затормозить, а два других проносятся по дороге, чуть было, не задев горожанина.

    Новости SMI.FM