31 июля 2020, 18:30
Пешеход чуть не попал под колеса двух машин в Пензе
Пешеход чуть не стал жертвой ДТП в Пензе. Видео, на котором мужчина переходит дорогу и чуть было не попадает под колеса двух машин, опубликовали в соцсетях. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Инцидент произошел на Коммунистической улице. На кадрах видно, что пешеход решил перейти дорогу на мигающий для водителя зеленый сигнал светофора. Один автомобиль успевает затормозить, а два других проносятся по дороге, чуть было, не задев горожанина.