Пешеход чуть не попал под колеса двух машин в Пензе

Инцидент произошел на Коммунистической улице. На кадрах видно, что пешеход решил перейти дорогу на мигающий для водителя зеленый сигнал светофора. Один автомобиль успевает затормозить, а два других проносятся по дороге, чуть было, не задев горожанина.