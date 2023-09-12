Происшествия 12 сентября 2023, 23:35 Пешеход чудом увернулся от летевшей на него фуры под Красноярском

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ДТП в Красноярском крае едва не привело к жертвам. Многотонная фура пробила ограждение и вылетела с дороги в кювет. В этот момент по обочине шел мужчина. Пешеход чудом увернулся от летевшего на него грузовика. Кадры аварии опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным канала, авария произошла на Северном шоссе в районе поселка Солонцы. Водитель фуры не справился с управлением, машина пробила ограждение и вылетела в кювет. Пешеход за мгновение увидел летящий на него грузовик, увернулся от него, прыгнул в кювет и скатился с холма.

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Фура снесла опору линии электропередачи и опрокинулась на бок. Получил ли травмы водитель, неизвестно.

В четверг, 7 сентября, на 59-м километре трассы «Скандинавия» фура врезалась в машину сопровождения велогруппы. От удара автомобиль наехал на школьниц-велосипедисток, две из которых от полученных травм скончались на месте. Еще семерых спортсменок и их тренера госпитализировали.

Водителя фуры, протаранившего велогруппу, суд заключил под стражу.