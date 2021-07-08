Пес спас семью на Кубани во время наводнения

В Краснодарском крае в станице Пятигорской маленький пес пришел на помощь своим хозяевам. Во время потопа, когда вода стала сильно подниматься, питомец своим лаем разбудил семью Нестеренко. Об этом рассказал Life.

Глава семейства отметил, что собака начала громко лаять. Когда мужчина вышел, было уже по пояс воды. Олег отвязал питомца, заскочил в дом и сказал, что у них начался потоп. Детей и внуков разбудили и сразу же подняли на чердак.

В результате обрушившейся на Краснодарский край стихии многие семьи остались без крова. Не минула эта участь и семью Нестеренко. У них фактически смыло все хозяйство, а также пропали документы. Но мужчина не думает унывать и печалиться. Сейчас он занимается восстановлением жилища и благодарит за спасение своего питомца.