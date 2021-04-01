Пес напал на журналистку в прямом эфире

Пес напал на журналиста во время прямого эфира и выхватил у нее зубами микрофон. Инцидент произошел с репортером «МИР 24» Надеждой Сережкиной, когда она собиралась поделиться новостями погоды.

Журналист озвучивала новости погоды, когда к ней подбежал ретривер. Вероятно, животное привлекло яркое пятно микрофона. Пес выхватил его из рук сотрудницы канала и умчался прочь.

Пса пришлось преследовать, чтобы вернуть украденное назад. Все это происходило в прямом эфире, поэтому зрители могли наблюдать произошедшее от начала и до конца. Телеведущая в студии попыталась перевести тему и продолжить эфир.

От клыков собаки никто не пострадал, лишь немного поцарапался микрофон.