Происшествия 08 апреля 2024, 14:58 Первым погибшим от паводка в Курганской области стал пьяный мужчина Глава округа Яковлев: в Курганской области во время паводка погиб пьяный мужчина Пресс-служба МЧС

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Житель деревни Секисово стал первой жертвой половодья в Курганской области. Он умер, решив в пьяном состоянии перейти закрытый из-за паводка пешеходный мост, сообщил глава Варгашинского муниципального округа Валерий Яковлев в Telegram-канале.

«Сегодня, 8 апреля, на реке Суерь в Варгашинском округе утонул житель деревни Секисово. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнил он.

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Яковлев заметил, что населенные пункты округа не попали в зону подтопления, и половодье им не угрожало. Однако пешеходный мост через Суерь закрыли на время паводка. Местный житель проигнорировал запрет, решил перейти реку по нему и погиб. Глава округа призвал жителей соблюдать правила безопасности.

По данным МЧС России на утро 8 апреля, в Курганской области вода подтопила 21 участок, восемь домов и пять дорог. Эвакуировали 571 человека, спасателей перевели на работу в режиме чрезвычайной ситуации и нарастили группировку.