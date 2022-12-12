12 декабря 2022, 22:01
Первый замгубернатора Херсонской области получил ранение при подрыве автомобиля
Минздрав Херсонской области: вице-губернатор Булюк ранен при попытке покушения
Неизвестные совершили покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка, который курировал экономику и бюджетную политику. Он получил легкие ранения, сообщили РИА «Новости» в администрации региона.
Инцидент произошел в городе Скадовск. Злоумышленники подорвали автомобиль, в котором находился Булюк. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако из-за взрыва погиб мирный житель.
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Правоохранительные органы устанавливают причастных к покушению лиц. В ноябре под Геническом в ДТП погиб заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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На прошлой неделе при обстреле Донецка погибла депутат ДНР Мария Пирогова. Президент Владимир Путин наградил ее орденом Мужества посмертно.
Херсонская область
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