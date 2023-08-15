15 августа 2023, 00:46
Первый замглавы Минздрава вылетел в Дагестан после взрыва на АЗС
Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко вылетел в Дагестан
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
ЧП на заправке в Махачкале произошло вечером 14 августа. В результате возгорания взорвались две цистерны из восьми.
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В результате взрыва погибли 12 человек, 50 человек получили ожоги разной степени тяжести. Всех пострадавших эвакуировали в крупные республиканские клиники.
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь — как материальную, так и моральную.
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Взрыв в Махачкале 14 августа
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