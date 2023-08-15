Происшествия 15 августа 2023, 00:46 Первый замглавы Минздрава вылетел в Дагестан после взрыва на АЗС Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко вылетел в Дагестан Пресс-служба МЧС

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Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

ЧП на заправке в Махачкале произошло вечером 14 августа. В результате возгорания взорвались две цистерны из восьми.

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В результате взрыва погибли 12 человек, 50 человек получили ожоги разной степени тяжести. Всех пострадавших эвакуировали в крупные республиканские клиники.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь — как материальную, так и моральную.