17 марта 2023, 07:39
Первый в этом году пал травы потушили пожарные в Красноярском крае
МЧС: пожарные потушили первый в этом году пал травы у деревни Быстрая Красноярского крае
Пожарные Минусинского пожарно-спасательного гарнизона потушили первый в этом году пал травы. ЧП произошло у деревни Быстрая Красноярского края, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«Первый пошел… Огнеборцы Минусинского пожарно-спасательного гарнизона потушили первый в этом году пал травы у деревни Быстрая Красноярского края», — уточнили в ведомстве.
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«Первый пошел… Огнеборцы Минусинского пожарно-спасательного гарнизона потушили первый в этом году пал травы у деревни Быстрая Красноярского края», — уточнили в ведомстве.
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Огонь распространился на площади пять гектаров. На месте работали 13 пожарных и три единицы техники. Сейчас правоохранители ищут виновника возгорания.
В мае 2022 года СК задержал трех человек по делу о пожарах в Красноярском крае — сотрудников ПАО «Россети—Сибирь»—«Красноярскэнерго».
Пожары
МЧС РФ
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