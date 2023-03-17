Происшествия 17 марта 2023, 07:39 Первый в этом году пал травы потушили пожарные в Красноярском крае МЧС: пожарные потушили первый в этом году пал травы у деревни Быстрая Красноярского крае

Читать 360tv в

Пожарные Минусинского пожарно-спасательного гарнизона потушили первый в этом году пал травы. ЧП произошло у деревни Быстрая Красноярского края, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Первый пошел… Огнеборцы Минусинского пожарно-спасательного гарнизона потушили первый в этом году пал травы у деревни Быстрая Красноярского края», — уточнили в ведомстве.

Реклама

«Первый пошел… Огнеборцы Минусинского пожарно-спасательного гарнизона потушили первый в этом году пал травы у деревни Быстрая Красноярского края», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Огонь распространился на площади пять гектаров. На месте работали 13 пожарных и три единицы техники. Сейчас правоохранители ищут виновника возгорания.

В мае 2022 года СК задержал трех человек по делу о пожарах в Красноярском крае — сотрудников ПАО «Россети—Сибирь»—«Красноярскэнерго».