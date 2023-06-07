Происшествия 07 июня 2023, 10:54 Первый случай отравления самарским ядовитым сидром выявили в Курганской области СК сообщил о первом отравлении опасным сидром в Курганской области РИА «Новости»

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Жительница Курганской области попала в больницу, предположительно, после употребления «Мистера Сидра». О ЧП сообщили в региональном СУ СК России.

Установлено, что женщина попала в больницу в городе Шумиха 4 июня. У нее выявили признаки отравления. Выяснилось, что днем ранее она пила спиртосодержащий напиток, который завезли в магазин из другого региона.

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По данным регионального УМВД, опасный товар изъяли со склада в Шадринске, откуда он поступал, в том числе, в торговые точки в Шумихе.

«На данный момент в рамках следствия из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащего напитка», — уточнили в пресс-службе.

Продукцию производителя «Мистер Сидр» изымают и в других российских регионах. Владельцев магазинов и потребителей уже призвали к осторожности.

Самарского бизнесмена, которому принадлежит производство ядовитого сидра, арестовали на два месяца. Суд об избрании меры пресечения прошел 6 июня в Ульяновске. Жертвами смертоносного напитка стали жители Ульяновской, Самарской, Нижегородской области. Известно о случаях отравления в Удмуртии и Чувашии.