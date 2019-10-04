Первый штраф за курение на балконе выпишут в Ставрополье
Житель Ставрополья устроил пожар на балконе жилого дома. В результате никто не пострадал, но мужчине теперь грозит штраф за курение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар разгорелся утром 4 октября на балконе многоэтажки в Изобильном. На место возгорания прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя. Общая площадь огня составила 0,5 квадратных метра.
«Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», — сказали в МЧС.
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По новым правилам противопожарного режима, которые вступили в силу 1 октября 2019 года, мужчине грозит административная ответственность.
Согласно новому закону, на балконах и лоджиях запрещено использовать открытый огонь. Таким образом нельзя не только ставить мангалы, но и курить. За нарушение правил может быть выписан штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей.