  • Первый штраф за курение на балконе выпишут в Ставрополье

    04 октября 2019, 13:16

    Дарья Бунякова

    Житель Ставрополья устроил пожар на балконе жилого дома. В результате никто не пострадал, но мужчине теперь грозит штраф за курение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

    Пожар разгорелся утром 4 октября на балконе многоэтажки в Изобильном. На место возгорания прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя. Общая площадь огня составила 0,5 квадратных метра.

    «Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», — сказали в МЧС.

    Первый штраф за курение на балконе выпишут в Ставрополье | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/mchs_26

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    По новым правилам противопожарного режима, которые вступили в силу 1 октября 2019 года, мужчине грозит административная ответственность.

    Согласно новому закону, на балконах и лоджиях запрещено использовать открытый огонь. Таким образом нельзя не только ставить мангалы, но и курить. За нарушение правил может быть выписан штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей.