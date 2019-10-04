Первый штраф за курение на балконе выпишут в Ставрополье

Пожар разгорелся утром 4 октября на балконе многоэтажки в Изобильном. На место возгорания прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя. Общая площадь огня составила 0,5 квадратных метра.

«Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», — сказали в МЧС.

Источник фото: vk.com/mchs_26

Минздрав поддержал запрет курения на балконах Подробнее

По новым правилам противопожарного режима, которые вступили в силу 1 октября 2019 года, мужчине грозит административная ответственность.

Согласно новому закону, на балконах и лоджиях запрещено использовать открытый огонь. Таким образом нельзя не только ставить мангалы, но и курить. За нарушение правил может быть выписан штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей.