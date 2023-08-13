Эксклюзив 13 августа 2023, 15:13 «Первый раз такое». Очевидец рассказал о пожаре на складе в Раменском «360»: очевидец рассказал, что пожарные быстро приехали к складу в Раменском

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Крупный пожар охватил склад в Раменском округе Московской области. Очевидец в беседе с «360» рассказал, что сначала увидел дым, а потом языки пламени.

«Увидел дым. Подошел, вижу — горит», — поделился мужчина.

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По его словам, пожарные приехали очень быстро, начали тушить пламя. Мужчина признался, что это самый крупный пожар в округе за несколько лет.

«Первый раз такой пожар. Я тут семь лет работаю», — сказал собеседник издания.

Пожар произошел на складе с удобрениями компании «Лама Про» около 13 августа в 12:00. Загорелись деревянные палеты. Огонь начал быстро распространяться, буквально за час пламя охватило почти три тысячи «квадратов».

Спасателям удалось локализовать пожар. Мобильная лаборатория провела замеры воздуха рядом с местом происшествия. Превышений ПДК специалисты не выявили.

Прокуратура региона взяла расследование о возгорании на складе под свой контроль. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности.