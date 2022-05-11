Первый лесной пожар на площади в 10 га произошел в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первый пожар площадью в 10 гектаров. Об этом сообщили в Депнедра и природных ресурсов региона. Пожар потушили, и других возгораний нет.

С 22 апреля установили пожароопасный сезон. С этого момента в Югре зарегистрировали и ликвидировали восемь ландшафтных пожаров общей площадью в 257 гектаров. Также потушили один лесной пожар на площади в десять гектаров. Об этом информирует muksun.fm.

В Депнедра и природных ресурсов сообщили о том, что с девяти утра 11 мая в ХМАО пожары отсутствуют. Однако на сегодняшний день в регионе сохраняется первый-третий класс пожарной опасности.