Происшествия 24 января 2024, 16:03 Первые тела погибших нашли рядом с местом крушения Ил-76 Baza: первые тела погибших нашли в 1,5-2 километрах от места падения Ил-76 vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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Специалисты нашли первые тела погибших в авиакатастрофе Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тела находились в 1,5-2 километрах от места крушения. Специальная группа оцепила территорию. По данным издания, к разбившемуся воздушному судну подъехали три грузовика. На месте ЧП работает комиссия Военно-космических сил России, которая выясняет причины падения самолета.

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Ранее боевики ВСУ сбили ракетами российский военный самолет Ил-76 в Белгородской области. Воздушное судно перевозило 65 пленных украинских бойцов для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, проинформировали в Минобороны.

Депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что украинская сторона знала о перевозке пленных и маршруте сбитого самолета. По его словам, ВСУ ударили по воздушному судну тремя ракетами из ЗРК Patriot или IRIS-T. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту люди погибли.