Первые секунды ДТП с блогером Губденском в Москве попали на видео

Видео начала аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб блогер Саид Губденский, появилось в Сети. На кадрах видно, что его машину занесло на мокром асфальте.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что машину заносит вбок и резко разворачивает. После этого автомобиль вылетает на встречную полосу.

По данным канала, еще одним погибшим в аварии оказался президент федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

В аварии на Кутузовском проспекте врезались несколько машин. Столкновение было настолько сильным, что в других машинах один человек вылетел на дорогу, а еще двоих зажало внутри.

По данным СМИ, еще один автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву, который является основателем компаний Aelita Software и Veeam Software.

ГИБДД в своем Telegram-канале сообщила, что движение на участке, где произошло ДТП полностью восстановлено.