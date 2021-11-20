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    20 ноября 2021, 17:58

    Первые секунды ДТП с блогером Губденском в Москве попали на видео

    Машину блогера Саида Губденского занесло на мокром асфальте — видео

    Дарья Морозова

    Видео начала аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб блогер Саид Губденский, появилось в Сети. На кадрах видно, что его машину занесло на мокром асфальте.

    Об этом сообщил Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что машину заносит вбок и резко разворачивает. После этого автомобиль вылетает на встречную полосу.

    По данным канала, еще одним погибшим в аварии оказался президент федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

    В аварии на Кутузовском проспекте врезались несколько машин. Столкновение было настолько сильным, что в других машинах один человек вылетел на дорогу, а еще двоих зажало внутри.

    По данным СМИ, еще один автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву, который является основателем компаний Aelita Software и Veeam Software.

    ГИБДД в своем Telegram-канале сообщила, что движение на участке, где произошло ДТП полностью восстановлено.