Первые регионы России уже встретили Новый год

Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год в 15:00 по Москве. Это самые восточные регионы страны.

Они встречают праздник на девять часов раньше Центральной России.

На центральной площади Петропавловска-Камчатского возведена 18-метровая елка, на которой 360 шаров. Праздничные мероприятия пока не проходят — объявили штормовое предупреждение. Гулянья и фейерверки будут 1 января. Впрочем, это произойдет одновременно с Москвой.

В чукотском Анадыре рядом с традиционной центральной елкой сделали детскую ледяную горку. Это все праздничные инсталляции — остальные могут сорвать шквальные ветры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом. Глава региона отметил, что уходящий 2021-й год снова стал самым трудным для врачей, которых отдельно поблагодарил за их тяжелый труд, помощь и заботу о людях.

Губернатор добавил, что в регионе проживают почти 11 миллионов человек и нужно успевать с каждым годом делать его комфортнее. Власти стараются делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше. В каждом городе для жителей стремятся создать все условия — строят детские сады, школы, поликлиники, парки.