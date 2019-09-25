Первые минуты пожара на плавбазе «Петр Житников» сняли на видео

Кадры, опубликованные сайтом телеканала, запечатлели первые секунды возгорания на борту судна. В ролике виден густой дым, слышна сирена. Через несколько секунд план видео сменился: в кадре появились суетящиеся люди, дым стал гуще, а оператор за кадром прокомментировал: «Эвакуация. „Петр Житников“».

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Паники на борту судна не было. Моряков организованно эвакуировали с дымящейся плавучей базы. Конечно, звуки сирены в видеоролике придают видеоряду тревоги, но хотя бы то, что в результате ЧП никто не пострадал, свидетельствует о дисциплине на борту.

Сейчас на плавбазе остались полсотни моряков. Возгорание ликвидировано, в отдельных местах дымится деревянная тара: пламя занялось в консервном цехе плавбазы. Угроза возгорания ликвидирована.