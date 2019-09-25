  • Первые минуты пожара на плавбазе «Петр Житников» сняли на видео

    25 сентября 2019, 18:13

    Алексей Сахаров

    Пожар на плавбазе «Петр Житников» вспыхнул 24 сентября. Судно, дрейфовавшее у Южных Курил, тушили двое суток. Большинство сотрудников эвакуировали, жизнь на судне остались поддерживать 56 человек. Кадры начала пожара опубликовал сайт телеканала «Звезда».

    Кадры, опубликованные сайтом телеканала, запечатлели первые секунды возгорания на борту судна. В ролике виден густой дым, слышна сирена. Через несколько секунд план видео сменился: в кадре появились суетящиеся люди, дым стал гуще, а оператор за кадром прокомментировал: «Эвакуация. „Петр Житников“».

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    Паники на борту судна не было. Моряков организованно эвакуировали с дымящейся плавучей базы. Конечно, звуки сирены в видеоролике придают видеоряду тревоги, но хотя бы то, что в результате ЧП никто не пострадал, свидетельствует о дисциплине на борту.

    Сейчас на плавбазе остались полсотни моряков. Возгорание ликвидировано, в отдельных местах дымится деревянная тара: пламя занялось в консервном цехе плавбазы. Угроза возгорания ликвидирована.