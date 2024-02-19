Происшествия 19 февраля 2024, 18:18 Первоклассница из Москвы сломала два позвонка после прыжка в сугроб Shot: в Москве первоклассница сломала два позвонка после прыжка в сугроб РИА «Новости»

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В Москве семилетняя местная жительница получила серьезные травмы, прыгнув со второго этажа жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, школьница находилась в гостях у подружки на Бескудниковском бульваре. Девочки придумали опасное развлечение: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. После того как первоклассница прыгнула вниз, она не смогла сама вылезти из снега.

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Медики выявили у пострадавшей компрессионный перелом двух позвонков и переломы пяточных костей со смещением. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Ранее 14-летняя жительница Ростова-на-Дону упала с 16-го этажа дома и осталась жива. Ее привезли в больницу без сознания. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Школьницу начали готовить к операции.