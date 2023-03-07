Происшествия 07 марта 2023, 18:08 Первоклассница из Москвы отравилась марихуаной — СМИ Mash: первоклассница из школы № 1239 в Москве отравилась марихуаной и попала в реанимацию РИА «Новости»

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Первоклассница из школы № 1239 в Москве отравилась марихуаной и угодила в реанимацию, сообщил Telegram-канал Mash. По информации издания, сначала девочке стало плохо после уроков, а потом ее пришлось госпитализировать.

Семилетняя девочка после окончания уроков отправилась на курсы гимнастики, где почувствовала себя нехорошо. Несмотря на это, она продолжила занятия, после чего ее встретила бабушка. Первоклассница рассказала, что ей плохо, и тогда пришлось вызвать скорую помощь.

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Прибывшие медики осмотрели маленькую пациентку и решили отвезти в Морозовскую больницу. Там сделали анализы — выяснилось, что девочка отравилась марихуаной. После этого школьницу отправили уже в Филатовскую больницу, где она сутки провела в отделении реанимации. Врачи назначили повторный тест, чтобы подтвердить предположение своих коллег. Если результаты исследования будут такими же, в дело вмешаются правоохранители, добавили авторы статьи.

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Психолог Анастасия Лысакова рассказала, что на употребление детьми наркотиков может указывать замкнутость и заторможенность. По ее словам, родителям стоит обратить внимание и на зрачки ребенка — они не должны быть слишком расширенными.