Первоклассница из Кузбасса бегала за мальчиками с ножом. Им пришлось спасаться в туалете

В Кемеровской области прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о девочке, которая якобы пришла в школу с ножом и угрожала своему однокласснику. Отец пострадавшего ребенка рассказал «360», что агрессию школьница проявляла и раньше.

Ученица первого класса, по версии прессы, принесла в образовательное учреждение нож еще в декабре. Произошел инцидент в школе района Лесная Поляна.

«Мне позвонили родители сказали, мол, сегодня твоего сына чуть не зарезали. Девочка пронесла через систему охраны нож, спряталась, и когда вошел сын, побежала за ним и еще одним одноклассником с ножом», — рассказал мужчина.

Мальчики, по его словам, спрятались в туалете. Оттуда ребенка с ножом уже оттащила учительница.

Отец мальчика указал на серьезность угрозы. Семья уже написала заявления в прокуратуру и полицию. Школа, добавил он, самостоятельно никаких действий не предпринимала. Девочка продолжает учиться, правда, в другом классе. Родители учеников этим недовольны.

И дети, и взрослые, добавил мужчина, указали на неоднократные случаи агрессивного поведения ребенка. Его родители «отстраняются от общения».

В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что организовали проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних. Его сотрудникам предстоит выяснить, велась ли профилактика правонарушений и соблюдались ли требования безопасности образовательного процесса.

Результаты проверочных мероприятий прокуратура области взяла под свой контроль.