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    14 января 2021, 14:16

    Первоклассница из Кузбасса бегала за мальчиками с ножом. Им пришлось спасаться в туалете

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    В Кемеровской области прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о девочке, которая якобы пришла в школу с ножом и угрожала своему однокласснику. Отец пострадавшего ребенка рассказал «360», что агрессию школьница проявляла и раньше.
    Первоклассница из Кузбасса бегала за мальчиками с ножом. Им пришлось спасаться в туалете

    Ученица первого класса, по версии прессы, принесла в образовательное учреждение нож еще в декабре. Произошел инцидент в школе района Лесная Поляна.

    «Мне позвонили родители сказали, мол, сегодня твоего сына чуть не зарезали. Девочка пронесла через систему охраны нож, спряталась, и когда вошел сын, побежала за ним и еще одним одноклассником с ножом», — рассказал мужчина.

    Мальчики, по его словам, спрятались в туалете. Оттуда ребенка с ножом уже оттащила учительница.

    Отец мальчика указал на серьезность угрозы. Семья уже написала заявления в прокуратуру и полицию. Школа, добавил он, самостоятельно никаких действий не предпринимала. Девочка продолжает учиться, правда, в другом классе. Родители учеников этим недовольны.

    И дети, и взрослые, добавил мужчина, указали на неоднократные случаи агрессивного поведения ребенка. Его родители «отстраняются от общения».

    В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что организовали проверку исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних. Его сотрудникам предстоит выяснить, велась ли профилактика правонарушений и соблюдались ли требования безопасности образовательного процесса.

    Результаты проверочных мероприятий прокуратура области взяла под свой контроль.