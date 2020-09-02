Первоклассник выпал из окна школы в Екатеринбурге

Первоклассник выпал из окна школы № 9 в Екатеринбурге. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку по факту произошедшего.

«В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с падением из окна образовательного учреждения первоклассника с ограниченными возможностями здоровья», — уточнила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Отмечается, что ЧП случилось в образовательном учреждении во время урока музыки. Перед занятием учительница открыла окно на сцене в актовом зале, чтобы проветрить помещение, информирует сайт Ura.ru.

После урока преподаватель стала выстраивать детей в колонну и отошла. В этот момент ребенок выпал из открытого окна третьего этажа. У школьника не обнаружили видимых повреждений. Мальчика госпитализировали для наблюдения.