Происшествия 11 ноября 2022, 18:18 Первоклассник впал в копу из-за врачебной ошибки в Красноярском крае

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В Красноярском крае семилетнего мальчика привезли в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Позднее он впал в кому. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Я спасала ребенка холодным полотенцем. На следующий день после обеда ребенок впал в кому. Врачи заживо похоронили моего ребенка», — рассказала бабушка школьника.

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Она выразила уверенность, что врачебный диагноз ее внуку оказался ошибочным. По ее словам, мальчику ставили много капельниц, от которых ему могло стать дурно. В итоге с помощью электроэнцефалограммы медики констатировали смерть мозга. «Дни.ру» написали, что возбуждено уголовное дело.

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