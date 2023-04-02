Происшествия 02 апреля 2023, 11:48 Первоклассник утонул во время первого занятия по плаванию в Москве СК возбудил дело по факту гибели семилетнего ребенка в бассейне на севере Москвы РИА «Новости»

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Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту гибели семилетнего ребенка в бассейне на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

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По данным правоохранителей, ребенок утонул 1 апреля.

«Следователи допрашивают сотрудников спортивного комплекса, осматривают записи камер видеонаблюдения, изъяли служебную документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили в СК.

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что взяла на свой контроль расследование дела о гибели ребенка.

По информации ведомства, в бассейне на улице Левобережной семилетний мальчик прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть. По дороге в больницу ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.