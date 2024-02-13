Происшествия 13 февраля 2024, 10:01 Первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП в Барнауле МВД: в Барнауле семилетний мальчик угнал машину и устроил ДТП с 3 автомобилями

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Семилетний мальчик угнал машину в одном из дворов на улице Сухова в Барнауле, а после устроил ДТП с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, первоклассник залез в открытую машину с оставленным ключом в замке зажигания. После угонщик успел проехать всего несколько метров и тут же протаранил стоявший автомобиль, устроив ДТП с участием сразу трех транспортных средств.

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«При этом одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, к чему привели его действия, сбежал с места происшествия», — уточнили в пресс-службе.

Видео с угоном машины школьником вскоре появились в Сети. Полицейские быстро установили, что угонщику всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ города. В семье есть еще два ребенка, младше его.

Раньше все они жили в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину. Теперь с семьей работают сотрудники ПДН.