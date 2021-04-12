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    12 апреля 2021, 12:32

    Первоклассник провалился в лужу с кипятком в Югре

    Екатерина Шамина

    В Нижневартовске восьмилетний мальчик провалился в лужу с кипятком. Горячая вода размыла грунт из-за порыва в трубопроводе.

    Первоклассник провалился в лужу с кипятком в Югре

    Мальчика госпитализировали с ожогами ног, сообщили Ura.ru в пресс-службе Управления теплоснабжения Нижневартовска.

    «Первоклассник следовал к месту учебы, ЧП произошло около восьми часов утра в районе дома №14В по улице Декабристов. По предварительным данным, мальчик оступился и упал в лужу, наполненную горячей водой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ребенка доставили в окружную клиническую больницу. У него ожог нижних конечностей. Как рассказали Ura.ru в детской больнице, мальчик в реанимации, состояние тяжелое, но ожоги неглубокие. Врио главного врача медучреждения Татьяна Болоцкая добавила, что его жизни ничего не угрожает.

    Руководство АО «Горэлектросеть» пообещало оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья ребенка.

    В Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что организована проверка, после которой будет принято процессуальное решение.