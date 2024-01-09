09 января 2024, 00:48
Первоклассник получил шкафом по голове в детском лагере под Петербургом
Шкаф упал на первоклассника в детском лагере под Петербургом
Шкаф упал на ребенка в детском лагере в Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Патрульный Петербурга».
После происшествия восьмилетнего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.
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«Взрослые сообщили, что ребенок уронил на себя шкаф. Врачи оценили состояние юного пациента как средней степени тяжести, его было решено поместить в реанимацию. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются», — рассказали журналисты.
Ранее девятимесячный ребенок упал с дивана в Колпине в Санкт-Петербурге. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным журналистов, мальчик ударился затылком. В итоге травмы оказались несовместимы с жизнью, пациента не удалось спасти. После случившегося правоохранительные органы начали проверку.
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