Первоклассник напоролся на нож в руках матери

По информации ФедералПресс, мать чистила овощи в то время, как мальчик бегал по квартире. Женщина направилась к раковине, когда ребенок перепрыгнул через порог. Она резко повернулась на шум и задела ножом прыгавшего сына.

От полученного ранения ребенок скончался.

В семье погибшего есть еще трое детей. Сотрудникам полиции предстоит выяснить детали инцидента.