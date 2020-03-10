10 марта 2020, 18:28
Первоклассник напоролся на нож в руках матери
Ученик первого класса играл дома в селе Колтубанка Оренбургской области. Ребенок случайно напоролся на нож в руках матери и погиб. Об этом сообщил сайт «Урал56.ру».
По информации ФедералПресс, мать чистила овощи в то время, как мальчик бегал по квартире. Женщина направилась к раковине, когда ребенок перепрыгнул через порог. Она резко повернулась на шум и задела ножом прыгавшего сына.
От полученного ранения ребенок скончался.
В семье погибшего есть еще трое детей. Сотрудникам полиции предстоит выяснить детали инцидента.