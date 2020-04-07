Первого солиста группы «На-На» избили в Москве

В Москве напали на бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, сообщил источник «360». Руководитель группы Бари Алибасов прокомментировал случившееся.

По данным источника, накануне вечером Юрин сам обратился к врачам. Скорая отвезла его в больницу. Там музыкант рассказал, что еще 4 апреля его избил в собственной квартире неизвестный. Артиста госпитализировали, писало издание «Утро.ру».

По информации «Дни.ру», 53-летний артист отказался ложиться в больницу. Из-за избиения полиция начала проверку.

В разговоре с «360» руководитель «На-На» Бари Алибасов заявил, что уже 25 лет не работает с Юриным, но, тем не менее, поддерживает связь с музыкантом.

«Это не первая битва в его жизни. Он всегда находит поводы для конфликтов. Он так ведет свои дела, что люди иногда выясняют отношения кулаками. Он хороший артист, хороший человек, но какая-то необязательность [с его стороны] всегда вызывает конфликты, разборки», — рассказал Алибасов.

Валерий Юрин — заслуженный артист России, в 1987–1990 годах был гитаристом в группе «Интеграл» Бари Алибасова. Затем солистом группы «На-На». В 1993 году ушел из коллектива, занявшись сольным творчеством.