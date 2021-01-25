Первое уголовное дело возбудили из-за проблем во время ледяного дождя в Приморье

Уголовное дело возбудили из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке во время ноябрьского ледяного дождя. Из-за этого жители Первомайского района города остались на неделю без электричества.

«Ситуация стала возможной в результате ненадлежащего контроля за техническим состоянием линейного объекта со стороны должностных лиц филиала „Приморские электрические сети“ АО „ДРСК“, непринятия мер по замене и модернизации устаревшего оборудования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Для устранения аварийной ситуации тогда были привлечены силы, средства и материальные ресурсы, в том числе из бюджета городского округа. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, причинившей особо крупный ущерб.

В конце прошлого года в Приморье на три недели объявили режим ЧС регионального уровня из-за ледяного дождя. Непогода стала причиной обрыва линий электропередач, падения деревьев и конструкций. Без электричества остались более 180 тысяч человек из 73 населенных пунктов. Ущерб от ледяного дождя власти оценили в один миллиард рублей. Для ликвидации последствий потребуется не меньше года.