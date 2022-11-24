Эксклюзив 24 ноября 2022, 00:54 «Первая насильственная смерть». Тело пожарного с ножевыми ранениями нашли на нефтебазе в ЯНАО Кадры с места убийства пожарного на нефтебазе в ЯНАО появились в распоряжении «360» Телеканал "360"

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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на одной из нефтебаз в Ямало-Ненецком автономном округе. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

Телеканал "360"

Убитого 33-летнего пожарного нашли в помещении противопожарной службы на нефтебазе. Мужчина лежал в крови на кровати. На теле жертвы обнаружили два ножевых ранения. Предварительно, смерть наступила из-за перерезанной сонной артерии.

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В комнате, где произошло убийство, беспорядок. На полу от кровати до двери заметны капли крови.

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«Шесть человек скончалось здесь за время существования базы. А насильственно, получается, один», — сказал источник «360».

Следственный комитет проводит проверку.