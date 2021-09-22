Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу

Студент, устроивший массовый расстрел в Пермском университете, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, написала газета «Известия».

Комплексную психолого-психиатрическую экспертизу проведут для оценки психического состояния студента, сообщила Петренко. Кроме того, в рамках расследования дела назначены также судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие экспертизы.

СК также проверит, в каком порядке пермский стрелок получил разрешение на оружие, сообщил RT.

В Минздраве Пермского края в срезу сообщили, что общее число пострадавших в результате атаки на вуз достигло 43 человек, передавало РИА ФАН.

Президент РФ Владимир Путин в среду наградил орденом Мужества сотрудника ДПС Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в понедельник, 20 сентября, устроил стрельбу из ружья в здании вуза. Погибли шесть человек. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен.