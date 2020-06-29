Пермского учителя приговорили к 9,5 года колонии за домогательство к ученице

По словам Сыропятова, он случайно задел ягодицу школьницы, когда отмахивался от нее. Осужденный также рассказал, что с ученицей у него был конфликт из-за пересдач. Однако, так как потерпевшая является несовершеннолетней, все заседания суда были закрытыми, доподлинно неизвестно, какие данные собрали следователи и что именно легло в основу приговора суда.

Поддержать Сыропятова в день приговора к зданию суда пришли его выпускники, их родители и коллеги педагога.