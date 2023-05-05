Эксклюзив 05 мая 2023, 11:26 Пермского маньяка приговорили к 11 годам колонии особого режима за похищение школьницы «360»: пермского маньяка-рецидивиста отправили в тюрьму за похищение школьницы

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Суд приговорил маньяка из Пермского края к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. В распоряжении «360» оказалась запись оглашения приговора.

Летом 2022 года, 42-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу, выгуливавшую собаку. Девочка была в лесу с питомцем около поселка Теплая Гора в Пермском крае, когда на нее набросился неизвестный с ножом и заставил пойти за ним.

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Злоумышленник ударил собаку лопатой, а ребенка привязал к дереву, заставляя пить алкоголь и курить сигареты. Школьнице удалось сбежать ночью, когда мужчина уснул. Дома несовершеннолетняя обо всем рассказала родителям. Поиском преступника занялась полиция, на помощь пришли группы волонтеров, сообщил источник.

Как позже выяснилось, за несколько до похищения ребенка преступник напал на тренера по спортивному ориентированию, которая проводила занятия с детьми. Женщина успела крикнуть детям, чтобы те убегали, а сама начала уводить преступника в сторону. К счастью, преподаватель сумела убежать от злоумышленника. Она сразу обратилась в полицию.

Поймали маньяка местные жители: скрутили его и передали полицейским. Ранее мужчину осудили за убийство нескольких человек. Его отправили в тюрьму на 20 лет, но вышел он на четыре года раньше — его освободили условно-досрочно.

Свою вину мужчина признал. Он добавил, что полностью согласен с решением суда. По словам мужчины, во всем виноват алкоголь, а также «не очень хорошее воспитание».