В Следственном комитете РФ рассказали, что устроивший стрельбу в одном из вузов Перми сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи зафиксировали у него огнестрельные ранения груди и конечностей.

Ранее в СМИ сообщали, что во время задержания он был ликвидирован. Однако вскоре данную информацию опровергли. Смерть стрелка подтверждал и губернатор Пермского края.

Трагедия произошла утром в понедельник, 20 сентября. Вооруженный мужчина проник на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл беспорядочную стрельбу по людям. По последним данным, восемь человек погибли, еще 24 пострадали.