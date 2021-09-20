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    20 сентября 2021, 15:09

    Пермский стрелок скончался в больнице — СМИ

    Александр Блинов

    Устроивший стрельбу в Пермском университете, по предварительным данным, умер в больнице во время операции. Об этом сообщил Теlеgrаm-канал РЕН ТВ.

    Пермский стрелок скончался в больнице — СМИ

    Информация о кончине пермского стрелка пока не получила официального подтверждения.

    Ранее СМИ сообщали, что устроивший стрельбу находится в реанимации в тяжелом состоянии, с ранениями груди и конечностей. Утверждалось, что он без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

    Напавший на вуз был ранен при задержании, когда попытался оказать сопротивление силовикам.

    На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Ранее «360» публиковал видео с кадрами, снятыми в районе вуза.

    Сотрудники ДПС ранее рассказал, как обезвредил стрелка.

    Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. По уточненным данным Минздрава РФ, жертвами стали шесть человек, еще 24 пострадали.

    В Прикамье отменили занятия в школах и техникумах. В Перми 21 сентября объявили днем траура.