Устроивший стрельбу в Пермском университете, по предварительным данным, умер в больнице во время операции. Об этом сообщил Теlеgrаm-канал РЕН ТВ.

Информация о кончине пермского стрелка пока не получила официального подтверждения.

Ранее СМИ сообщали, что устроивший стрельбу находится в реанимации в тяжелом состоянии, с ранениями груди и конечностей. Утверждалось, что он без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

Напавший на вуз был ранен при задержании, когда попытался оказать сопротивление силовикам.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Ранее «360» публиковал видео с кадрами, снятыми в районе вуза.

Сотрудники ДПС ранее рассказал, как обезвредил стрелка.

Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. По уточненным данным Минздрава РФ, жертвами стали шесть человек, еще 24 пострадали.

В Прикамье отменили занятия в школах и техникумах. В Перми 21 сентября объявили днем траура.