Пермский стрелок начал пальбу еще на улице по пути в вуз. Видео

Студент, устроивший массовый расстрел в Пермском университете, начал стрельбу еще на улице, когда направлялся в вуз. Он выстрелил из ружья по машине, которая проезжала мимо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Выстрел пермского стрелка по машине зафиксировала камера видеорегистратора. На кадрах можно заметить, что вооруженный юноша в черной одежде и каске прятался за припаркованной машиной. Когда подъехал первый автомобиль такси, он выбежал и начал целиться в машину, а затем увидел еще одну и выстрелил уже в нее. Пуля оставила трещину в лобовом стекле. Водитель не стал останавливаться.

Ранее «Газета.ru» писала, стрелок добирался до места нападения на такси. Он остановился возле железнодорожной станции Пермь-2, откуда направился в Пермский университет.

Студенту проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить, был ли он вменяем в момент совершения атаки, передавал RT.

После трагедии студентов Пермского филиала НИУ ВШЭ по их просьбе перевели на дистант, сообщило Ura.ru.

В результате стрельбы в Перми, по последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали.