Пермский аэропорт закрыли из-за снегопада

О перебоях в авиасообщении рассказали в справочной службе аэропорта.

«У нас задержка рейсов. Дело в том, что выпало огромное количество снега, и поэтому для чистки полосы аэропорт ориентировочно закрыт до 16 часов местного времени (14:00 по московскому времени) на прием и вылет самолетов», — рассказали в справочной.

Из-за непогоды одному из самолетов компании «Аэрофлот», летевшему из Москвы в Пермь, пришлось уйти на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге. Также из-за сложных метеоусловий вынужденную посадку в Екатеринбурге совершил самолет рейса ZF-5928 Гоа — Пермь.