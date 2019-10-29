Пермские школьники хотели выбросить из окна одноклассника

Это случилось 17 октября. Однако известно об инциденте стало спустя почти две недели. На перемене школьники взяли другого ученика и дважды попытались сбросить из окна.

«Я сильно испугался. Был уверен, что меня не скинут, но очень боялся, что соскользну. Окно ведь было открыто. Они специально его открыли, когда схватили меня», — рассказа пострадавший изданию «Парма-новости».

По словам мамы ученика, в первый раз мальчик смог вырваться самостоятельно, во второй раз за него вступился охранник. Женщина требует руководство учебного заведения расследовать инцидент и наказать хулиганов.

Главное управление МВД по Пермскому краю отметило, что по факту случившегося в настоящее время проходит проверка.

«В отдел полиции по Гайнскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что ученики школы из окна третьего этажа учебного заведения пытались скинуть ее сына. В ходе проверки предварительно установлено, что двое школьников на перемене, взяв одноклассника за туловище, поднесли к открытому окну. Со слов подростков, они хотели подшутить над ним, угроз расправой никто не высказывал», — объяснили в МВД.

В школе на звонок журналистов Ura.ru не ответили.