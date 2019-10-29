  • Пермские школьники хотели выбросить из окна одноклассника

    29 октября 2019, 17:44

    Ольга Ситникова

    В поселке Гайны в Пермском крае ученики школы пытались выбросить из окна одноклассника, сообщило ИА Ura.ru.

    Это случилось 17 октября. Однако известно об инциденте стало спустя почти две недели. На перемене школьники взяли другого ученика и дважды попытались сбросить из окна.

    «Я сильно испугался. Был уверен, что меня не скинут, но очень боялся, что соскользну. Окно ведь было открыто. Они специально его открыли, когда схватили меня», — рассказа пострадавший изданию «Парма-новости».

    По словам мамы ученика, в первый раз мальчик смог вырваться самостоятельно, во второй раз за него вступился охранник. Женщина требует руководство учебного заведения расследовать инцидент и наказать хулиганов.

    Главное управление МВД по Пермскому краю отметило, что по факту случившегося в настоящее время проходит проверка.

    «В отдел полиции по Гайнскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что ученики школы из окна третьего этажа учебного заведения пытались скинуть ее сына. В ходе проверки предварительно установлено, что двое школьников на перемене, взяв одноклассника за туловище, поднесли к открытому окну. Со слов подростков, они хотели подшутить над ним, угроз расправой никто не высказывал», — объяснили в МВД.

    В школе на звонок журналистов Ura.ru не ответили.