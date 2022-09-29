Пермские полицейские задержали стрелявшего из пистолета мужчину | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:33 Поделиться Telegram

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Viber Пермские полицейские задержали стрелявшего из пистолета мужчину

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В Перми задержали мужчину, который ходил по городским дворам с пневматическим пистолетом и стрелял из него. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на городское управление МВД.

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Мужчину заметили в минувшую субботу во дворе одного из домов на улице Ушакова. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его и изъяли оружие. Мужчина оказался сильно пьян. В его отношении составили протокол об административном нарушении.

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