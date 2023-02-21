Происшествия 21 февраля 2023, 19:04 Пермские полицейские изъяли в феврале 6,5 тысячи литров контрафактного алкоголя

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В феврале пермские полицейские проводили профилактические мероприятия в регионе, направленные против незаконного оборота спиртной и табачной продукции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД края.

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Правоохранители изъяли 6,5 тысячи литров алкоголя и более 300 тысяч пачек табачной продукции. По данным фактам возбудили 33 уголовных дела. Кроме того, полицейские устанавливают размер ущерба, который понесли правообладатели.