Пермяка задержали по подозрению в организации пожара с погибшими

Уголовное дело возбудили по факту смерти рабочих на делянке, расположенной в районе села Тохтуева Пермского края. Предположительно, поджог совершил коллега погибших, написал сайт URA.ru со ссылкой на сайт Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительной информации, в ночь на 15 февраля между рабочими произошел конфликт. Один из них поджег бытовку с находившимися в ней людьми. Уточняется, что участники ссоры были в состоянии алкогольного опьянения.

«38-летний житель поселка Керчевский взял емкость, разлил в помещении бытовки находившуюся в ней горючую жидкость и поджег. Во время пожара двое мужчин 1975 и 1988 годов рождения погибли», — отметили следователи.

Еще один потерпевший, 1975 года рождения, смог выбраться из вагончика. Мужчина дошел до ближайшей лесопилки и сообщил о произошедшем. Подозреваемый попытался скрыться, попросив брата отвезти его в город Соликамск. Спустя некоторое время его задержала полиция. Предполагаемый поджигатель заключен под стражу.