Происшествия 30 марта 2023, 18:22 Пермяка будут судить за хранение оружия и боеприпасов

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Жителю села Барда в Пермском крае грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

При обыске у мужчины дома нашли самозарядный охотничий карабин «Сайга», а также охотничьи патроны к нему. Но разрешение на хранение оружия он не получал.

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Уголовное дело в отношении пермяка направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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