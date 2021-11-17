Пермяк успел убить человека и поджечь дом, пока потерпевшие 2 часа вызванивали полицию

Жители деревни под Пермью пытались вызвать полицию на протяжении двух часов из-за мужчины, который устроил драку. После шести звонков правоохранители все же приехали на место, но было уже слишком поздно: за это время преступник совершил убийство и устроил поджог. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По неподтвержденной информации, сотрудникам отдела пермской полиции по Карагайскому району звонили из деревни Волчата. Сначала на другом конце провода была женщина — она пожаловалась на некого Кудымова, который разбил на ее кухне окно. Следующими позвонили родственница и знакомая потерпевшей. К тому времени дебошир уже избивал находившегося в доме мужчину.

После этого, так и не добившись помощи, Иванчина взывала к полицейским вновь. Она рассказала им о побоях, потом — об убийстве. В шестом и последнем звонке женщина сообщила, что Кудымов поджег ее дом.

Изначально жительница Волчаты обратилась в полицию около 10 часов утра, но правоохранители добрались до места происшествия только к полуночи. К этому времени дом уже вовсю полыхал. Среди потушенных развалин полицейские нашли труп и сделали вывод, что Кудымов лишил жизни мужчину на почве ревности.

Подозреваемый арестован, а против сотрудников полиции завели уголовное дело по статье о халатности.

В Перми 75-летний мужчина убил жену и внука, после чего покончил с собой. Тела обнаружила дочь преступника, вернувшаяся домой.