26 июля 2021, 15:38
Пермяк спрятал наркотики в огнетушителе и попался полиции
В Пермском крае 32-летнего местного жителя заподозрили в приобретении и хранении запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В ведомстве рассказали, что мужчина приобрел марихуану, находясь в Башкирии. Он спрятал ее в огнетушитель и перевез в автомобиле знакомого в поселок Верхнечусовские городки. Позднее сотрудники Автоинспекции остановили машину и при досмотре изъяли огнетушитель. Возбуждено уголовное дело.