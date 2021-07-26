Пермяк спрятал наркотики в огнетушителе и попался полиции

В Пермском крае 32-летнего местного жителя заподозрили в приобретении и хранении запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве рассказали, что мужчина приобрел марихуану, находясь в Башкирии. Он спрятал ее в огнетушитель и перевез в автомобиле знакомого в поселок Верхнечусовские городки. Позднее сотрудники Автоинспекции остановили машину и при досмотре изъяли огнетушитель. Возбуждено уголовное дело.