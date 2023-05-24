24 мая 2023, 14:01
Пермяк проведет 10 лет в тюрьме за жестокое убийство сожителя матери
В Пермском крае осудили местного жителя, который отрубил голову сожителю матери. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
Женщина поссорилась с сожителем, в пылу конфликта последний ее оскорбил. Нелестные высказывания в адрес матери услышал сын. Тогда он взял во дворе топор и четырьмя ударами отрубил грубияну голову.
Реклама
Пермяка приговорили к 10 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Суд
Реклама
Реклама