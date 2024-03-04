Происшествия 04 марта 2024, 15:44 Пермяк погиб после пожара, пытаясь спасти других людей

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В Перми мужчина погиб после пожара, из которого пытался спасти других жильцов дома. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар случился в 10-этажном доме на Республиканской улице 20 февраля. В нем погибли мужчина и женщина, еще одного жильца в тяжелом состоянии госпитализировали. Его квартира была на пятом этаже, но его самого нашли на третьем. Как рассказали его соседи, мужчина пытался спасти остальных, кричал, стучал в двери, но в итоге сам надышался угарным газом и потерял сознание.

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Пострадавшего нашли спасатели и передали медикам. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спустя неделю в больнице он умер.

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